Уголовник в Новосибирске жестоко избил друзей после застолья

Тяжкое преступление раскрыли сотрудники полиции в Советском районе Новосибирска. Вечером 29 октября со двора от одного из домов по улице Барьерная бригада скорой доставила в больницу мужчин в возрасте 35 и 40 лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии