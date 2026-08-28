Фёдоров стал советником итальянского министра по оборонным инновациям

Михаил Фёдоров, отправленный в отставку с поста министра обороны Украины, назначен советником по оборонным инновациям главы военного ведомства Италии Гуидо Крозетто.
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