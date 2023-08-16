В Санкт-Петербурге произошёл резонансный инцидент с участием несовершеннолетнего мигранта из Таджикистана.
Русофобия с пеленок: скандальная история с агрессивным таджиком в Петербурге
Комментарии
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Виктор Луговой
Не надо дактилоскомпии... Отправить самолётом в сторону Точикистона и высадить без посадки и снижения. Из этого материала уже человека не получится.
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3 час.
Равиль Бикулов
бла-бла-бла...
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2 час.
РУ
Раиса Утропова
Смотрите, как американцы пускают своих мигрантов, а эти приезжают, как хозяева, неужели народу всему надо подниматься, чтобы поставить их на место. Неужели власти нету. В магазин "Перекресток" больше не пойду. На кассе сидит казашка, которая ни "бум-бум", а ещё казах на плохом русском объявляет людям, кто хочет расплатиться картой, пусть проходит к автомата. Эти люди заняли места наших продавцов, как такое назвать в политике?
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17 мин.
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