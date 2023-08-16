Русофобия с пеленок: скандальная история с агрессивным таджиком в Петербурге

Не надо дактилоскомпии... Отправить самолётом в сторону Точикистона и высадить без посадки и снижения. Из этого материала уже человека не получится.

РУ

Раиса Утропова

Смотрите, как американцы пускают своих мигрантов, а эти приезжают, как хозяева, неужели народу всему надо подниматься, чтобы поставить их на место. Неужели власти нету. В магазин "Перекресток" больше не пойду. На кассе сидит казашка, которая ни "бум-бум", а ещё казах на плохом русском объявляет людям, кто хочет расплатиться картой, пусть проходит к автомата. Эти люди заняли места наших продавцов, как такое назвать в политике?