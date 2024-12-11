Система ДЕЛО-WEB

Внедрение системы «ДЕЛО-WEB» позволит улучшить делопроизводство в системе крымской епархии. «9–10 декабря, по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, во исполнение решения епархиального собрания от 25 ноября с г.
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