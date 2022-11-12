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Звезда "Уральских пельменей" облапала себя на камеру и обратилась к мужчинам

Звезда "Уральских пельменей" облапала себя на камеру и обратилась к мужчинам

Пару лет назад красотка Юля Михалкова решила расстаться с родными "Уральскими пельменями". Публика беспокоилась за дальнейший творческий путь звезды, а та вовсе не превратилась в блеклую тень себя прежней, а стала еще больше блистать на телеэкранах.

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