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И года не прошло: Ксения Бородина назвала причину развода с Курбаном Омаровым

И года не прошло: Ксения Бородина назвала причину развода с Курбаном Омаровым

Ксения Бородина и Курбан Омаров развелись прошлым летом. Сейчас Бородина чувствует себя счастливым и свободным человеком, ведь она, по ее словам, много лет жила во лжи.

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