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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тошич о Москве: «Она очень поменялась с тех времен, когда я жил и играл здесь. Город стал еще красивее, я его люблю»

В июле 37-летний сербский футболист сыграл за ЦСКА в матче товарищеского Братского кубка против «Партизана» (3:0) и забил мяч.

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