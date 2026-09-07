Волонтёр Рейн: в экстремистском ФБК знали о «дыре» в анонимности с донатами

Бывший координатор «штаба Навального»* в Магадане Рагнар Рейн рассказал RT, что экстремистском ФБК* знали о «дыре» в анонимности при отправке им донатов, но тех, кто озвучивал проблему, называли «кремлёвскими провокаторами».