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Ценой ложных докладов может стать стратегический провал ВС РФ на Лиманском направлении

Ценой ложных докладов может стать стратегический провал ВС РФ на Лиманском направлении

На Донбассе идут интенсивные бои. Однако наиболее противоречивой и сложной можно считать оперативную обстановку севернее Славянска, в районе Лимана (Красного Лимана) в ДНР.

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