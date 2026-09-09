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U.S. Administration Eyes Venezuela’s Critical Minerals

After signing what President Donald Trump touted as “the biggest oil deal in world history” to take majority control of 65 billion barrels of proven crude oil reserves in Venezuela, the U.

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