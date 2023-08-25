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Чемпионат мира по художественной гимнастике-2023. Сборная Израиля победила в групповом многоборье, Китай – 2-й, Испания – 3-я

Художественная гимнастика Чемпионат мира Валенсия, Испания Группы Многоборье 1. Израиль – 70,800 2. Китай – 70,050 3.

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