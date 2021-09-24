МАРЬИНА РОЩА

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Собянин назвал Москву самым безопасным регионом страны в плане дорожного травматизма

Собянин назвал Москву самым безопасным регионом страны в плане дорожного травматизма

Одним из главных методов профилактики опасной езды являются камеры фото- видеофиксации Жителям столицы сегодня сообщили, что за последние годы число травм и дорожно-транспортных происшествий в Москве снизилось, в особенности среди подростков.

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