Собянин назвал Москву самым безопасным регионом страны в плане дорожного травматизма

Одним из главных методов профилактики опасной езды являются камеры фото- видеофиксации Жителям столицы сегодня сообщили, что за последние годы число травм и дорожно-транспортных происшествий в Москве снизилось, в особенности среди подростков.
Одним из главных методов профилактики опасной езды являются камеры фото- видеофиксации Жителям столицы сегодня сообщили, что за последние годы число травм и дорожно-транспортных происшествий в Москве снизилось, в особенности среди подростков.
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