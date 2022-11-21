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Глава МАГАТЭ удивлен осведомленностью Путина о происходящем на Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ удивлен осведомленностью Путина о происходящем на Запорожской АЭС

РИАМО - 21 ноя. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси отметил, что президент РФ Владимир Путин осведомлен о том, что происходит на Запорожской АЭС, и это вызывает удивление, сообщает РИА Новости.

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