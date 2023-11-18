Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Свежие комментарии

  • Виктор Березин
    Таких преподов,,пардон деканов,, и детекторов сажать надо с канфискацией. А статьи сами просятся за госизмену,за анти...Декана МГУ Шутова...
  • Гена Саваторов
    А где СМЕРШ ? Давно надо восстановить.Декана МГУ Шутова...
  • zygmund nedialkow
    Главная цель мировой политики, население. Гибель мирного населения приводит к противодействию.Медленно спускаяс...

Медленно спускаясь с горы

Медленно спускаясь с горы

Всегда подчёркиваю, что я не военный и почти ничего не знаю (кроме пары книжек и нескольких прослушанных лекций) про современную тактику ведения боевых действий.

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Комментарии
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Вик Норд
Старый я,не дождусь уже наверное триумфа России,и уничтожения укрорейха... ,ни конца,ни края не видать!
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8 час.
zn
zygmund nedialkow
Главная цель мировой политики, население. Гибель мирного населения приводит к противодействию.
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4 час.

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