Всегда подчёркиваю, что я не военный и почти ничего не знаю (кроме пары книжек и нескольких прослушанных лекций) про современную тактику ведения боевых действий.
Медленно спускаясь с горы
Комментарии
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Вик Норд
Старый я,не дождусь уже наверное триумфа России,и уничтожения укрорейха... ,ни конца,ни края не видать!
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8 час.
zn
zygmund nedialkow
Главная цель мировой политики, население. Гибель мирного населения приводит к противодействию.
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4 час.
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