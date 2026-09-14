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Мировое обозрение

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«Твёрдо мёртв»: В Британии похоронили компромисс по Украине, обсуждавшийся на Аляске

«Твёрдо мёртв»: В Британии похоронили компромисс по Украине, обсуждавшийся на Аляске

Советник премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Джонатан Пауэлл выступил с заявлением, которое фактически перечеркивает один из немногих дипломатических треков, обозначившихся за последние месяцы.

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