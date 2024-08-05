Фонд капитального ремонта несколько лет не может отремонтировать объект культурного наследия под Смоленском

Дом восстановили в 1947 году Рославльский межрайонный прокурор обратился в суд с иском к Региональному фонду капитального строительства в связи с не проведением конкурса по подбору подрядчика для капремонта многоквартирного дома.
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