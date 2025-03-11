Сотрудники ГИБДД проводят в Рязанской области массовые мероприятия

Цель подобных мероприятий — устранение причин и условий, способствующих ДТП с участием пассажирского транспортаСегодня сотрудники Госавтоинспекции проводят в Рязанской области комплексные мероприятия по пресечению нарушений ПДД, связанных с перевозкой пассажиров автобусами.
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