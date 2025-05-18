Каждый пятый автомобиль в России не имеет недостатков – исследование Автотеки

Российские регионы различаются по доле автомобилей в отличном состоянии. Специалисты проекта Авито Авто выяснили, что чаще всего такие машины встречаются в Тамбовской и Костромской областях, а также Пермском крае.
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