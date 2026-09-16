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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ямаль не забил «Расингу» с пенальти. Вратарь Агирресабала отбил удар вингера «Барсы» на 45-й минуте игры

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль не реализовал пенальти в матче 6-го тура Ла Лиги с « Расингом » (4:1, перерыв).

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