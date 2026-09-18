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Царьград

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Гай Ричи выпустил трейлер фильма «Жена и пес» с Камбербэтчем

Гай Ричи выпустил трейлер фильма «Жена и пес» с Камбербэтчем

Британский режиссер Гай Ричи представил трейлер фильма «Жена и пес». Картина рассказывает о семье Фэрбенк и наследстве, которое становится центром конфликта.

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