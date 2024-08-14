Латвия лишит часть россиян вида на жительство в 2025 году

Латвия лишит часть россиян вида на жительство уже в 2025 году. Рига потребует от проживающих в стране граждан РФ сдать экзамен на знание латышского языка и подписать документ с осуждением специальной военной операции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии