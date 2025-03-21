Экономист Зубец предсказал падение курса доллара до 70 рублей

Национальная валюта может укрепиться благодаря снятию санкций Экономист Алексей Зубец сообщил, что курс доллара в ближайшем будущем может упасть до 70 рублей за счет улучшения отношений с Соединенными Штатами и возможному снятию санкций с России.
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