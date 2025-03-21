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Петербургский дневник

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Экономист Зубец предсказал падение курса доллара до 70 рублей

Экономист Зубец предсказал падение курса доллара до 70 рублей

Национальная валюта может укрепиться благодаря снятию санкций Экономист Алексей Зубец сообщил, что курс доллара в ближайшем будущем может упасть до 70 рублей за счет улучшения отношений с Соединенными Штатами и возможному снятию санкций с России.

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