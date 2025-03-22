Средства ПВО уничтожили украинский МиГ-29

В Минобороны России сообщили об уничтожении украинского самолёта МиГ-29. «Уничтожен самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины, сбиты пять управляемых авиационных бомб JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США», — заявили в ведомстве.
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