Средства ПВО уничтожили украинский МиГ-29

В Минобороны России сообщили об уничтожении украинского самолёта МиГ-29. «Уничтожен самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины, сбиты пять управляемых авиационных бомб JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США», — заявили в ведомстве.