Уральские металлурги обновляют конструкции в кислородно-конвертерном цехе

ММК обновляет конструкции в кислородно-конвертерном цехе. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в ноябре 2023 года в отделении непрерывной разливки стали кислородно-конвертерного цеха ММК была произведена замена двух крупных конструкций, используемых при эксплуатации мостовых кранов.