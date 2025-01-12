Власти Севастополя создали чат для волонтеров, помогающих с уборкой мазута

Единый Telegram-чат для севастопольских волонтеров был создан Штабом поддержки для координации действий неравнодушных граждан, помогающих очистить местные пляжи от мазута, сообщает губернатор города Михаил Развожаев 12 января в своем Telegram-канале.
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