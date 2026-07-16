На трассе Тамбов — Шацк водитель сбил лося и скрылся

Фото: Минэкологии Тамбовской области Читайте также: С начала лета в Тамбовской области утонули уже 10 человек (сегодня, 10:51) «Приора» снесла столб на тротуаре в центре Тамбова (вчера, 10:18) На Цне столкнулись две моторные лодки.