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Украинские войска под покровом ночи покинули Волчанск и выдвинулись в юго-восточном направлении

Украинские войска под покровом ночи покинули Волчанск и выдвинулись в юго-восточном направлении

В ночное время суток военкоры от линии боевого соприкосновения сообщали о том, что украинские войска сняли свой контингент из города Волчанск и его пригорода Белый Колодезь в Харьковской области.

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