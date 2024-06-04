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Бывший сотрудник СБУ рассказал, чем грозит ВСУ сдача Часова Яра и Волчанска

Бывший сотрудник СБУ рассказал, чем грозит ВСУ сдача Часова Яра и Волчанска

В преддверии саммита в Швейцарии проблемы могут быть почти катастрофическимиПотеря Часова Яра и Волчанска грозит ВСУ очень серьёзными проблемами, особенно накануне готовящегося в Швейцарии "саммита мира".

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