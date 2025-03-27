"Зерновая сделка 2.0", подключение к SWIFT и упрямство Евросоюза. Украина в международном контексте

Экспертные консультации делегаций России с США в Эр-Рияде, начавшиеся 24 марта, продолжались 12 часов, а первые официальные заявления по их итогам появились спустя почти сутки после их завершенияДостигнутые договорённости западная пресса оценила как фактическое возобновление "зерновой сделки", но … .