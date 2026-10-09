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Спорт Уик-Энд

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Устроит ли «Зенит» ничья с «Краснодаром»? Семак бросит в бой лучшие силы

Устроит ли «Зенит» ничья с «Краснодаром»? Семак бросит в бой лучшие силы

«Спорт уик-энд» пообщался с экс-наставником «Балтики», «Мордовии», «Ротора» и «Кубани», а ныне старшим тренером «Уфы» Фёдором Щербаченко.

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