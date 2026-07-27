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Вот история

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Стоит ли идти в химики: обзор зарплат, вакансий и карьерных треков в 2026 году

Стоит ли идти в химики: обзор зарплат, вакансий и карьерных треков в 2026 году

Когда я только задумывалась о том, чтобы связать жизнь с химией, перед глазами стояли стереотипные картинки: белый халат, колбы с разноцветными жидкостями и ощущение, что вот-вот совершишь великое открытие.

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