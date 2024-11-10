«20 по 10-бальной шкале». Менеджер оценила шансы Колапинто остаться в Ф1

«20 по 10-бальной шкале». Менеджер оценил шансы Колапинто остаться в Ф1WilliamsМенеджер аргентинского гонщика Франко Колапинто, Мария Катаринеу, уверена, что её подопечный будет участвовать в Формуле 1 в 2025 году.