На каком «таксо» могла поехать Эллочка из «Двенадцати стульев», если бы не тратила деньги попусту

Помните, в «Двенадцати стульях» инженер Щукин, не выдержав того, что от его зарплаты в 200 рублей постоянно не остается ничего, уходит от жены Эллочки, а та не может сказать ничего умнее как: - Поедешь в таксо? Кр-расота! Просто прелесть, что за девушка… А ведь Щукин получал на самом деле не такую уж маленькую зарплату по тем временам угара НЭПа.