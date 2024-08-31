Страна и люди
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Страна и люди

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На каком «таксо» могла поехать Эллочка из «Двенадцати стульев», если бы не тратила деньги попусту

На каком «таксо» могла поехать Эллочка из «Двенадцати стульев», если бы не тратила деньги попусту

Помните, в «Двенадцати стульях» инженер Щукин, не выдержав того, что от его зарплаты в 200 рублей постоянно не остается ничего, уходит от жены Эллочки, а та не может сказать ничего умнее как: - Поедешь в таксо? Кр-расота! Просто прелесть, что за девушка… А ведь Щукин получал на самом деле не такую уж маленькую зарплату по тем временам угара НЭПа.

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