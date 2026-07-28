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Ученого Российской академии наук забили до смерти в Екатеринбурге

Ученого Российской академии наук забили до смерти в Екатеринбурге

Ему было 67 лет В Екатеринбурге умер ученый РАН Никита Зезин после избиения, сообщили в соцсетях "Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук".

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