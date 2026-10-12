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Регион 29

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В Новодвинске мужчина за 10 тысяч рублей купил карты для крипто-операций

В Новодвинске мужчина за 10 тысяч рублей купил карты для крипто-операций

Теперь ему светит отсидка.Прокуратура Новодвинска направила в суд дело 38-летнего местного жителя. Его обвиняют в приобретение банковских карт для неправомерных операций и их проведение.

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