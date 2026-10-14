Москве стоит «крайне негативно» отреагировать на заявление премьера Эстонии Кристена Михала о желании Таллина закрыть участок газопровода, по которому российский газ через страны Прибалтики может поступать в Калининградскую область.
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