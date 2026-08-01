Балицкий: в Запорожской области при ударе дрона ВСУ по автобусу погиб человек

Украинский беспилотник атаковал автобус в Запорожской области. Как сообщил глава региона Евгений Балицкий, в салоне находились водитель и 55 пассажиров - работники железнодорожного комбината, которые ехали домой после смены.
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