Почти как плов, но готовится гораздо проще. Показываем рецепт джимбалайи

Джамбалайя – это блюдо, которое превращает простой гарнир в настоящее лакомство. В нем сочетаются рис, мясо, колбаса и овощи, а процесс приготовления достаточно простой, чтобы наслаждаться вкусом без лишних усилий.
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