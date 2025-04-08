Steak Lovers
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Steak Lovers

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Почти как плов, но готовится гораздо проще. Показываем рецепт джимбалайи

Почти как плов, но готовится гораздо проще. Показываем рецепт джимбалайи

Джамбалайя – это блюдо, которое превращает простой гарнир в настоящее лакомство. В нем сочетаются рис, мясо, колбаса и овощи, а процесс приготовления достаточно простой, чтобы наслаждаться вкусом без лишних усилий.

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