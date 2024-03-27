Электронно-лучевая обработка воды с растворенным красителем полностью уничтожила его мутагенность

На примере пищевого красителя ПОНСО 4R (E124) в водном растворе показано, что в процессе обработки электронами с дозой 1,5 кГр при концентрации красителя 0,02 граммов на кубический дециметр он полностью обесцветился.
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