Politico: четыре страны ЕС проигнорировали письмо с критикой Испании из-за Сеуты

Четыре страны Евросоюза проигнорировали коллективное обращение европейских лидеров, требовавших ужесточить контроль на внешних границах из-за миграционного наплыва в испанский анклав Сеута на северном побережье Африки.
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