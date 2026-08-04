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ИА Регнум

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Politico: четыре страны ЕС проигнорировали письмо с критикой Испании из-за Сеуты

Politico: четыре страны ЕС проигнорировали письмо с критикой Испании из-за Сеуты

Четыре страны Евросоюза проигнорировали коллективное обращение европейских лидеров, требовавших ужесточить контроль на внешних границах из-за миграционного наплыва в испанский анклав Сеута на северном побережье Африки.

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