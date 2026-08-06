Собянин обозначил проекты, преобразовавшие московский транспорт

В число мировых лидеров по развитию транспорта вошла Москва, заявил Сергей Собянин. Он рассказал, что за последние годы в городе построили крупнейшее в мире подземное кольцо — Большую кольцевую линию, а также новые линии и станции метро и два кольца наземного метро.