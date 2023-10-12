Вступила в силу статья о штрафах за сбор грибов, занесенных в Красную книгу

Ответственность за причинение вреда краснокнижным грибам вступает в силу с 12 октября. Соответствующая информация следует из обзора изменений законодательства, подготовленного компанией «КонсультантПлюс».
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