Если муж насилует и избивает жену

Если муж насилует жену, принуждая и заставляя заниматься тем сексом и тогда, когда он хочет? Как это характеризует мужа? Ведь если он взял женщину, обеспечивает её, тратит на неё свои деньги, время, привел в своё жильё, решает ее проблемы, значит она уже обязана его ублажать.