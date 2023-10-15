Если муж насилует жену, принуждая и заставляя заниматься тем сексом и тогда, когда он хочет? Как это характеризует мужа? Ведь если он взял женщину, обеспечивает её, тратит на неё свои деньги, время, привел в своё жильё, решает ее проблемы, значит она уже обязана его ублажать.
Если муж насилует и избивает жену
Комментарии
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николай владимирович владимирович
Жену бьют только трусы.
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6 час.
Майя Maja
Это что за дегенерат с изнасилованной порнофильмами психикой писал?
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3 час.
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