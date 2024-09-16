Аналитики: в России наблюдается дефицит профессиональных риелторов

Это связано с повышенным спросом на их услуги В России зафиксирован дефицит профессиональных риелторов из-за повышения спроса на их услуги на фоне сложной ситуации на вторичном рынке жилья, сообщили опрошенные РИА Недвижимость эксперты.
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