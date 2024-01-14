Al Jazeera: Израиль нанес удары по городам Дейр-эль-Балах и Рафах в Газе

Израильская армия нанесла удар по центральной части сектора Газа, по городу Дейр-эль-Балах. Об этом сообщает Al Jazeera Отмечается, что ЦАХАЛ также атаковали жилой дом в Рафахе, который расположен на юге Газы.
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