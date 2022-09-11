Куда сходить на День города в Волгограде: программа воскресенья

Эпицентр событий в воскресенье переместится в парк Царицынский возле музея «Россия — моя история». Но в первой половине дня, с 11 часов утра, волгоградцы могут посетить концертную программу на верхней террасе набережной — у фонтана «Искусство».
Эпицентр событий в воскресенье переместится в парк Царицынский возле музея «Россия — моя история». Но в первой половине дня, с 11 часов утра, волгоградцы могут посетить концертную программу на верхней террасе набережной — у фонтана «Искусство».
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