ОАТИ рассказало о муниципальном контроле в сфере благоустройства в Москве

Объединение административно-технических инспекций города Москвы (ОАТИ) поделилось видением настоящего и будущего муниципального контроля в сфере благоустройства в рамках Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России».
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