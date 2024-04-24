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«Ъ»: В России подорожал хлеб из-за расходов на транспорт

«Ъ»: В России подорожал хлеб из-за расходов на транспорт

С начала 2024 года цены на хлеб, производимый в России, увеличились на 10—15% из-за роста транспортных расходов, об этом проинформировал исполнительный директор Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев, передал «Коммерсантъ».

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