Полковник Бреттон-Гордон: Путин визитом в Калининград ударил по робкому Западу Полковник Вооруженных сил Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон в статье для газеты Telegraph рассказал, что своим визитом в Калининград на фоне учений НАТО Steadfast Defender президент России нанес удар по «робкому либеральному Западу».