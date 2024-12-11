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Зеленский обиделся на Трампа: что произошло

Зеленский обиделся на Трампа: что произошло

Сына Трампа рассмешил мем с Зеленским в роли героя «Один дома 2» Агентство Bloomberg раскрыло причины вчерашней смеси наглости и хамства украинского «просроченного и жалкого» узурпатора Зеленского, которые он продемонстрировал, что называется, «в одном флаконе», заявив, что намерен в ближайшее время говорить только с Джозефом Байденом, а не с Дональдом Трампом, поскольку Дональд, пока не вступил в должность, «ничего не решает».

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